Roger Martínez, con impotencia por el arbitraje en el empate del América ante el Portland

Una vez más, el arbitraje es el tema de conversación del América después de un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf y el motivo de las quejas de los futbolistas, tal es el caso del delantero Roger Martínez, quien a pesar de haber marcado un gol de penal para la causa azulcrema se dijo impotente por la situación.

Y es que la pena máxima que decretó el silbante en los últimos minutos del encuentro, y que impidió que las Águilas se llevaran el triunfo en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, disputado en el Providence Park, en Estados Unidos, dejó un sabor amargo al interior del conjunto azulcrema.

"Yo creo que mucha impotencia porque creo que son faltas muy claras las cuales se deberían revisar, no sé qué pasó en ese momento. Me hicieron varias faltas donde debía poner amarilla y no fue así, cada quien verá que hizo bien y mal. Hicimos un buen partido, fuimos superiores y hay que pensar en el partido que viene para sacar adelante esta serie", lanzó Roger Martínez al finalizar el partido en el que América empató 1-1.

Aun así, el delantero colombiano aseguró que en el equipo de Coapa no se cree que el arbitraje tenga algo en su contra, a pesar de que después de la derrota ante el Olimpia del partido anterior también hubo mucha molestia y quejas por el trabajo arbitral: "No deberíamos de pensar en eso, creo que cada quien debe revisar qué hizo bien y qué hizo mal. Debemos pensar en sacar adelante la serie", añadió.

Finalmente, y tras haber marcado su primer gol internacional como jugador azulcrema, Roger Martínez atribuyó el logro a la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico comandado por Santiago Solari: "Confianza, eso es muy importante y eso lo que me ha dado el cuerpo técnico, mucha confianza a la hora de jugar. Trato de hacer las cosas bien, disfrutar en la cancha y pienso que eso es lo que se está viendo", sentenció.

