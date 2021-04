Atlanta United ganó y es el primer clasificado a los Cuartos de Final de la Concachampions

La Liga de Campeones de la Concacaf 2021 comienza a definir a los mejores equipos ocho de esta parte del continente, en lo que se prevé a varios conjuntos de la MLS presentes. Este martes, en el primer juego de la vuelta de los Octavos de Final, Atlanta United se metió en los Cuartos de Final.

La Liga Deportiva Alajuelense es uno de los clubes más laureados de la región centroamericana, con un palmarés oficial de 48 títulos. Ese ya era motivo suficiente para creer que la llave sería cerrada, tal y como sucedió. Si bien los de Gabriel Heinze se habían impuesto en la ida 1-0, no fue nada sencillo en la vuelta disputada en el Fifth Third Bank Stadium.

Estaba claro que la franquicia del estado de Georgia iba a ser el absoluto dominador de la posesión, pero lo que no pudo concretar en los primeros 45 minutos del partido fue lograr el primero gol del encuentro. De hecho, fueron escasas las situaciones de gol en la primera etapa.

Atlanta United debió esperar más de 50 minutos para encontrarse con un remate que lleve un poco de inquietud al arco protegido por Mauricio Vargas Campos. Un disparo de Marcelino Moreno encontró bien parado al portero costarricense, quien despejó al córner. Ya en los últimos 10 minutos, cuando el juego se moría, una buena jugada individual de Esequiel Barco terminó con Jürgen Damm empujando el balón al fondo de la red.

Atlanta United se terminó clasificando a los Cuartos de Final de la Concachampions y, ahora, deberá esperar para conocer a su rival. El mismo saldrá del que salga vencedor entre Saprissa y Philadelphia Union, encuentro que se llevará a cabo el miércoles y donde el equipo de la MLS tiene una ventaja tras llevarse la ida por la mínima.

Goal @ATLUTD!



Damm gives Atlanta a 2-0 lead in aggregate! | #SCCL21 pic.twitter.com/kC1TKDUtji — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 13, 2021

Lee También