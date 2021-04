Philadelphia Union debutó con victoria ante Saprissa en la Concachampions

Philadelphia Union se enfrentó ante Deportivo Saprissa por los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones, un duelo especial para el conjunto de la MLS porque se trataba de su debut absoluto en el certamen continental. No pareció haber presión para la franquicia, ya que sacó un buen resultado en Costa Rica.

La Concachampions no cayó en el mejor momento para los equipos estadounidenses, debido a que la temporada de la MLS todavía no está en marcha. La falta de continuidad podría ser una desventaja, aunque esto no se demostró en la ida de los octavos de final en ninguno de los partidos y Philadelphia hizo lo suyo.

Pasada la media hora de la primera etapa, la visita se dispuso a realizar la mejor jugada colectiva hasta ese punto. Olivier Mbaizo se desprendió de la línea de defensores hacia el ataque y envió un centro preciso a la cabeza de Kacper Przybylko. El delantero polaco les ganó la espalda a todos los rivales y conectó para el primero de Philadelphia Union.

⚽️ Goal @PhilaUnion!



Kacper Przybylko scores a nice header to take the lead! | #SCCL21 pic.twitter.com/Qo5Ddhfwvs — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 7, 2021

Saprissa tuvo el empate en el segundo tiempo mediante un centro preciso al primer palo que conectó Christian Bolaños, pero Kai Wagner se lo negó en la línea. Sí, la acción del lateral derecho seguramente no se reflejará en el marcador, pero fue un gol más para el equipo de la MLS en ese momento.

El resultado terminó siendo claramente favorable para Philadelphia Union, aunque la historia está lejos de estar resuelta. Saprissa es el club costarricense con más campeonatos oficiales ganados (52), donde se destacan sus tres Concachampions, haciendo que en la vuelta se pueda esperar cualquier resolución. La misma tiene fecha para el próximo miércoles 14 de abril.

Lee También