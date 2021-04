Confesión imperdible: Hugo Sánchez se iba a ir a Tigres luego de ser campeón con Pumas

Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid y bicampeón con Pumas como técnico, confesó que tenía todo acordado para irse a dirigir a Tigres UANL en 2004. Tras consagrarse dos veces campeón con el aurinegro, el exdelantero había arreglado con el conjunto felino,

"Sí, te voy a confesar, estaba prácticamente arreglado con Tigres cuando gane el bicampeonato. No me fui, porque no me dejaron ir los directivos de Pumas. Hubo llamadas telefónicas para pedir que por favor no toquen más a Hugo Sánchez", dijo para Fútbol Picante.

Y agregó: "Tenía todo arreglado, fui a ver las oficinas, los vestidores, todo apalabrado y arreglado para dirigir a Tigres después del bicampeonato, pero no me dejaron ir".

Hugo Sánchez pudo ser DT de Tigres. Jam Media.

Hoy en día, algunos años después, Sánchez confesó que le gustaría ser el nuevo director técnico de Tigres, el cual está bajo las órdenes de Ricardo Ferretti, pero que no está realizando una buena campaña y podría salirse en cualquier momento.

"Si hay que levantar la mano, también la levanto, porque no sería mala idea dirigir a Tigres, un equipo grande e importante", aseguró Hugo, quien tiene experiencia como entrenador del fútbol mexicano y en también en la Liga Española.

