Claudio Suárez resaltó cuál fue el mejor estadio de la Liga MX en el que jugó

Claudio Suárez es un emblema del futbol mexicano. Vistió las pieles de grandes equipos con mucha historia como Pumas, Chivas de Guadalajara y Tigres. Con los Auriazules y con el Rebaño logró coronarse en la Liga MX. Incluso, se dio el gusto de poder vestir la playera de la Selección Mexicana, donde consiguió grandes títulos.

En una entrevista con Fox Sports MX, el ex defensor fue consultado acerca de cuál fue el mejor estadio en el que le tocó jugar: “Jugué en muchas partes del mundo, pero me quedo con el Estadio Azteca. Para mí es la catedral del fútbol mexicano y no se me olvidan los partidos de la Selección Mexicana”.

Asimismo, Suárez resaltó que tiene un gran recuerdo de dicho escenario, ya que fue el lugar donde se desarrolló la final de la Copa Confederaciones 1999 que México le ganó a Brasil por 4-3: “Por ejemplo la Copa Confederaciones, la final, fue algo impresionante por el ambiente por el ambiente, el apoyo, el rival. Todo”.

EL AZTECA, EL ESTADIO MÁS LINDO DONDE 'EL EMPERADOR' HA JUGADO ���� #LMFSenCasa Revive las confesiones que @emperadorsuarez le dijo a @duverman y @verockstar sobre su carrera en las canchas pic.twitter.com/W2o5NNBOmY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 4, 2020

A lo largo de su larga carrera, en la que jugó durante 20 años al futbol, el Emperador gritó campeón en cuatro oportunidades con el Tri: conquistó la Copa Oro 1993, 1996 y 1998; y la inolvidable Copa Confederaciones 1999.

