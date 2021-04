Se confirma la sede para la fase preliminar de la Copa Oro 2021

Se acerca a pasos agigantados uno de los eventos deportivos más destacados de Norte, Centroamérica y el Caribe, como es la Copa Oro 2021, y por primera vez en la historia, habrá una primera ronda clasificatoria, donde 12 selecciones buscarán tres cupos para la fase de grupos del torneo.

En ese sentido, por medio de un comunicado oficial, la Concacaf ha anunciado que dicha etapa se desarrollará entre el 2 y 6 de julio, es decir, la semana previa al certamen, y tendrá como sede única el Estadio del Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), en Fort Lauderdale, Florida.

"Esperamos con gran ilusión la Copa Oro de este verano, que será sin duda reforzada por esta nueva Ronda Preliminar; las 12 selecciones que estarán compitiendo en los Prelims tendrán la experiencia de la Copa Oro en las excelentes instalaciones de Inter Miami y esperamos tener una gran serie de partidos", afirmó el presidente de Concacaf, Victor Montagliani.

Estadio del Inter Miami sede de la fase previa en Copa Oro 2021



Por su parte, uno de los copropietarios de la franquicia, Jorge Mas, sostuvo que "nuestras instalaciones se construyeron con la meta de darles a nuestros aficionados oportunidades de disfrutar del deporte más popular del mundo, sabiendo que nuestra cultura vibrante y región apasionada por el deporte serían atractivas para equipos globales y competencias. Esto es solo el comienzo de las grandes cosas que están por venir".

Tablero marcador del Estadio de Inter Miami (Concacaf)

Los partidos de la primera fase clasificatoria de la Copa Oro 2021 que se disputarán en el Estadio de Inter Miami son los siguientes:

PRIMERA RONDA

2 de julio

- Haití vs. San Vicente y Granadinas

- Guatemala vs. Guyana

- Trinidad y Tobago vs. Monserrat

3 de julio

- Cuba vs. Guyana Francesa

- Guadalupe vs. Bahamas

- Bermudas vs. Barbados

SEGUNDA RONDA

6 de julio

1.- Ganador de Haití - San Vicente y Granadinas vs. Ganador Bermudas - Barbados (Entra a Grupo B)

2.- Ganador de Guatemala - Guyana vs. Ganador Guadalupe - Bahamas (Entra a Grupo C)

3.- Ganador de Trinidad y Tobago - Monserrat vs. Ganador Cuba vs. Guyana Francesa (Entra a Grupo A)

2021 Concacaf Gold Cup to begin with Prelims in South Florida this July



Details: https://t.co/IbZ527xnfh#ThisIsOurs pic.twitter.com/HHh2oSB2NX — Gold Cup (@GoldCup) April 8, 2021

