¿Se conformó? La sorprendente declaración de Juan Reynoso luego del empate de Cruz Azul frente al Arcahaie FC

Cruz Azul viene realizando una campaña histórica que llena de ilusión a los aficionados con poder acabar con la sequía de 23 años sin títulos de Liga MX: está a una victoria de alcanzar el récord de triunfos consecutivos en el balompié azteca.

Sin embargo, y a pesar de que no contó con varios elementos importantes, quedó a deber en el encuentro de ida de los Octavos de Final de la Concachampions ante el débil Arcahaie de Haití. Contrariamente a lo que muchos pensaban, Juan Reynoso no tuvo un discurso de autocrítica.

"Ahora tenemos que descansar y recuperarnos. Tenemos que agradecer que seguimos muy vivos en la eliminatoria. Hoy valoro el esfuerzo de los muchachos y el sacrificio y el desgaste por el viaje", comentó el entrenador luego del encuentro en el Estadio Félix Sánchez de República Dominicana.

Además, el peruano afirmó que no se sorprendió por el nivel del adversario: "Sorpresa para nada. Sabíamos que íbamos a tener un buen rival pero no nos adaptamos a la cancha. Hicimos un partido serio pero no pudimos concretar".

Por otra parte, Reynoso reveló que repetirá varios jugadores en el choque de vuelta y que el encuentro en el Estadio Azteca será muy diferente.

