La verdadera historia: ¿Por qué Brizio no expulsó a Comizzo tras la patada a Hermosillo en la Final del Invierno 97?

Muchas historias se han contado acerca de aquel penal histórico con el que Cruz Azul se coronó como Campeón del futbol mexicano en el Invierno del 97, luego de la falta de Ángel David Comizzo sobre Carlos Hermosillo en la Final, el cual, el propio '27' convirtió en gol para la victoria celeste.

Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella tarde en el Nou Camp? El 'Grandote de Cerro Azul' no disputó el duelo de Ida en el Estadio Azul debido a que sufrió una fuerte lesión en las costillas en la Semifinal ante Atlante, por lo que tampoco arrancó como titular en el encuentro de Vuelta.

No obstante, para el primer tiempo extra, Luis Fernando Tena lo mandó a la cancha, pese a que aún no recibía el alta médica, con el fin de que marcara la diferencia en el duelo ante León tras el empate a un gol en el marcador global. Y así fue.

Fue al minuto 100 cuando ocurrió el suceso que determinó el último capítulo glorioso de La Máquina en la Liga: Una falta en el área del portero esmeralda sobre el goleador cementero que de inmediatamente el silbante Arturo Brizio marcó como penalti.

Ante los ojos de los espectadores fue una patada brutal sobre el rostro del atacante jarocho luego de derribarlo con una tacleada sin piedad, la sangre escurriendo de su pómulo no dejaba lugar a dudas, pero entonces, ¿por qué Brizio no expulsó al arquero argentino?

Durante mucho tiempo se habló de una 'venganza' por parte del silbante; en alguna ocasión el periodista David Medrano contó que luego de la patada a Hermosillo, el exguardameta de River Plate fue a insultar al árbitro, a lo que Brizio le respondió que se quedaría en la portería hasta que el atacante mexicano le anotara el gol.

“Comizzo fue con Brizio y le mentó la madre. Y Brizio le dijo la tuya y te quedas, para que te metan a ti el gol. Y te lo adelanto, si la paras lo repito. Así de sencillo”, apuntó.

Sin embargo, el propio Arturo Brizio salió a desmentir dicha versión muchos años después y reveló lo que en realidad ocurrió en la cancha y por qué no le mostró la tarjeta roja al agresor.

Resulta que Brizio no vio la violenta patada, pues marcó el penal cuando Comizzo derribó a Hermosillo en el área, pero justo en el momento de la lesión, Francisco Palencia se acercó al silbante para reclamar la pena máxima e hizo que se distrajera de lo que ocurría en el césped.

"Es una jugada en dos tiempos, realmente es un balón muy elevado, que yo no pierdo de vista lo que pasa abajo, y veo a Comizzo aventarse como en el futbol americano sobre Hermosillo, en ese momento yo marco el penal, justo en ese momento a mi izquierda está Paco Palencia que me dice 'penal', entonces yo volteo y le digo que está marcado, y es en ese momento cuando baja el pie Comizzo y lesiona a Carlos, cosa de la cual yo no me percaté", reveló Brizio en una llamada con Felipe Morales, del portal Referee.

"Hay mucha leyenda urbana en el sentido de que no lo expulsé para que le metieran el penal, no es cierto, también que le dije a Hermosillo que lo metiera, no, yo no tuve mayor diálogo, simplemente revisar que Carlos estuviera razonablemente parchado para que pudiera tirar el penal", insistió el ahora presidente de la Comisión de Árbitros.

