Cumplió su promesa: la emotiva historia de Matías Almeyda con su padre en el estadio Akron

Un 30 de julio pero de 2010 se inauguró uno de los estadios más bonitos de México y de todo el mundo: el Akron. La casa del Deportivo Guadalajara cumple su décimo aniversario, por lo que la institución realizó una gran fiesta para rendirle homenaje y contó con varias entrevistas a gente importante que ha quedado en la historia del club.

Uno de ellos fue Matías Almeyda, hoy entrenador de San Jose Earthquakes, quien trabajó en Chivas desde septiembre de 2015 hasta junio de 2018. Allí ganó 2 títulos de Copa MX, 1 Liga MX y 1 Supercopa MX, pero su logro más importante fue haberle cumplido una promesa a su padre.

Matías Almeyda y la directiva festejan el título del Clausura 2017 de Liga MX (Getty Images)

El Pelado comenzó declarando: "Un placer participar de este aniversario, como saben me une un gran sentimiento a esta institución y es bonito ser parte de la celebración a la distancia. Creo que ese estadio me ha hecho ser feliz, me hizo dar vueltas olímpicas con mi papá. Vi sonreír y ser feliz a mucha gente. Me hizo conocer a una gran persona, Jorge Vergara, que fue quien lo construyó".

"Dentro de las promesas que uno hace estaba esa de dar la vuelta olímpica juntos. Me acuerdo tres cosas: el abrazo con mi papá, el abrazo con Jorge que tengo una foto con él y con Amaury en el arco y después ese día me trajeron una chiva y tengo una foto con esa chiva, que Jorge criaba para estar en el estadio. Luego, la gente y toda esa fiesta de locura que vivimos", confesó el argentino revelando uno de sus recuerdos más emotivos.

"Sabía de la responsabilidad que requería ser el entrenador de Chivas, un lugar donde han pasado grandísimos jugadores y entrenadores, siempre con esa incertidumbre de si estaría a la altura. Gracias a Dios salió todo bien. Recuerdo mucho la Final, muchos partidos, estar ahí, verlo lleno y verlo vibrar. Tengo recuerdos que me emocionan, lo que viví en Chivas fue realmente fuerte", sentenció Almeyda, quien ha dejado una gran huella en la afición del Rebaño Sagrado.

