Chivas de Guadalajara no la pasa nada de bien en México y el comienzo de Luis Fernando Tena hace recordar los fantasmas que hubo el año pasado al interior del Rebaño Sagrado.

El entrenador fue duramente cuestionado, incluso muchos pidieron la salida del mexicano. Sin embargo Ricardo Peláez y la directiva confiaron en él para este mega proyecto de 2020.

En estos momentos Chivas se encuentra fuera de zona de Liguilla y se ubica en la posición 10 con seis unidades. Solo conoce un triunfo en este Clausura 2020, además tres empates y una derrota.

Muchos son los detractores de Luis Fernando Tena y ayer apareció un viejo conocido a cuestionar el trabajo del entrenador mexicano. Se trata de David Faitelson, que en Fútbol Picante pidió la salida.

"No me gusta Tena, yo creo que Tena no es un entrenador para Guadalajara", expresó David Faitelson en Fútbol Picante.

