De la F1 a chofer de ambulancia: ex Ferrari se suma a la lucha contra la pandemia

La pandemia por coronavirus ha generado que los humanos saquen a relucir su lado más solidario, dejando sus labores habituales para ponerse a disposición de la primera línea de combate contra el brote viral. Hace poco Mercedes AMG adaptó las instalaciones de su fábrica para producir respiradores para pacientes de coronavirus, llegando a producir mil por día. Y ahora es un ex Ferrari quien se sumó a la lucha.

Según reportó el periodista Leo Turrini, Maurizio Arrivabene, el hombre que dirigió la escudería Ferrari entre 2014 y 2019 y el predecesor de Mattia Binotto, es hoy voluntario para el servicio de ambulancias italiano. “Fiel a su imponente estilo de refunfuñar con un gran corazón, Arrivabene ha preferido no decirle nada a nadie", explicó el comunicador.

Italia es uno de los países más golpeador por la pandemia, con más de 180,000 infectados y 24,000 muertes hasta ahora, por lo que el ex jefe de Sebastián Vettel y Kimi Raikkonen decidió dejar la comodidad de su hogar para sentarse en el puesto de chofer de ambulancia y ayudar a trasladar a los pacientes de mayor gravedad.

���� Maurizio Arrivabene, ex-jefe de la Scuderia Ferrari:



�� Está colaborando como voluntario trasladando a enfermos al hospital con una ambulancia. Un cascarrabias con un corazón que no le cabe en el pecho.



���� Siamo noi che ti ringraziamo, Maurizio. pic.twitter.com/sLDCtvaTAa — Santiago López (@SantiaagoLopez) April 21, 2020

"En resumen, ¡se convirtió en un conductor!", escribió Turrini en "Il Rest of the Carlino", en una historia que ha emocionado al mundo del automovilismo, que conoce a Arrivabene como un personaje implacable. De hecho, su accion de despedir de la escudería a Raikkonen, uno de sus mejores amigos, dejaba testimonio de su duro caracter, que de todas maneras no dudó en sumarse a la noble lucha contra la pandemia.

Arrivabene se convirtió en un personaje emblemático como director del Il Cavallino durante sus cinco años al frente de Ferrari. Actualmente, y mientras no conduce la ambulancia, el italiano es miembro independiente de la junta directiva de la Juventus FC.

