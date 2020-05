De los insultos a un asado: la anécdota de Favio Álvarez con Zlatan Ibrahimovic

El paso de Zlatan Ibrahimovic por Estados Unidos fue inusual: si bien la MLS se va posicionando cada vez mejor en la escala de consideración del futbol, no es común tener en la liga a uno de los mejores atacantes del mundo.

El sueco respondió a las expectativas y no solo pagó con goles y jugadas inolvidables dentro de la cancha, sino que también generó polémica con sus dichos y provocaciones. La MLS tuvo al personaje completo.

En Los Ángeles Galaxy compartió plantel con Favio Álvarez. En una charla en vivo por Instagram con el periodista César Luis Merlo, el actual futbolista de Pumas reveló cómo era tener al sueco como compañero y hasta contó una anécdota que lo marcó.

"Me insultó miles de veces (entre risas), pero yo no lo entendía porque me hablaba en inglés. Yo jugaba atrás de él y era complicado no dársela. Igual resolvía siempre bien, el equipo jugaba para él. Con los latinos se llevaba bien", aseguró el argentino.

"A nosotros una vez nos sorprendió porque, después de un partido, hizo un asado en la casa. Fuimos todos. Ese gesto no lo vamos a olvidar jamás", agregó, con una sonrisa en la cara.

Lee También