Diego Lainez le contestó a Miguel Herrera sobre los dichos de sus padres

La llegada de Diego Lainez al futbol español en 2019 causó gran expectativa en México por tratarse de uno de los jóvenes con mayor proyección en los últimos años. Sin embargo, después de un año en el que jugó pocos minutos se cuestionó su decisión de emigrar a tan temprana edad. Hasta Miguel Herrera llegó a a decir que fue muy precipitado y apuntó contra los padres del jugador, quien hoy no se quedó callado y respondió ante las críticas.

"Cada persona tiene su manera de pensar, yo soy muy respetuoso mientras no me falten el respeto a mí. Creo que está de maravillas sus opiniones, creo que eso también nos hace crecer a todos", comenzó el elemento de 19 años en ESPN acerca de los cuestionamientos a su determinación de emigrar al Betis.

Además, se mostró convencido del camino que eligió para su carrera profesional: "Me estoy terminando de formar acá, no tengo 20 años, creo que no todos dan el salto a esta edad, yo aspiro a esto y ojalá siga todo bien. Sigo convencido que tarde o temprano el proyecto que hay se va a dar".

Lainez siguió con el tema y pidió un momento para contestarle a su ex DT en el América. "En una entrevista donde Miguel dice que mis papás me presionan mucho, que esto y que el otro. Que ellos son los que tomaron la decisión de venir para acá. Yo quiero decir que la decisión fue mía y como todo en mi carrera, apoyado por mis papás como desde el principio que yo inicie en el futbol", sentenció.

Por último, recalcó el papel fundamental que cumplieron sus padres en su formación y reconoció que le dolieron las críticas: "No me gusta que demeriten a mis padres, que es lo más importante para mí. Han apoyado en toda mi carrera y también tengo representantes, tengo gente profesional en esto y creo que se le está dando una mala información a la gente. Yo aprecio mucho a Miguel y lo sabe él, que me ayudó muchísimo en América, pero quería dejar las cosas claras".

