Divertida anécdota en Pachuca: Damián Álvarez lo insultó, pero Enrique Meza se dio cuenta

La Copa Sudamericana 2006 será inolvidable para todos los aficionados de Pachuca. Con un gran juego, lograron imponerse ante grandes equipos y claramente favoritos, marcando un hito difícil de olvidar para la institución de Hidalgo.

Tal es así, que al día de hoy aún los aficionados recuerdan aquello realizado y, en una entrevista en Fox Sports, Enrique Meza contó una de las anécdotas más divertidas, pero así también de enseñanza y de saber pedir perdón por parte de Damián Álvarez.

"Saqué a Damián Álvarez y venía caminando por mediocampo. Yo soy muy bueno para leer los labios, entonces me dijo ‘viejo hijo de p***’. Cuando llegó a la banda le dije ten mucho cuidado. No me vuelvas a insultar porque, así como me ves, todavía me puedo pelear contigo’ y se fue a sentar enojado”, reveló el entrenador de aquel equipo.

CUANDO DAMIÁN ÁLVAREZ LE DIJO VIEJO HI#$ DE PU&# A ENRIQUE MEZA ��



La anécdota que contó 'Ojitos' en #LUPenCasa sobre el Pachuca campeón



"JUGANDO MEDIOS TIEMPOS FUE EL MEJOR JUGADOR DE LA SUDAMERICANA" pic.twitter.com/0SM7scawih — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 4, 2020

Sin embargo, Álvarez reconoció su equivocación: “Al día siguiente entrenamos y me preguntó si podíamos hablar. Me dijo: ‘discúlpame’ y yo le respondí ‘está bueno, vete a entrenar’. A eso, me dijo: ‘No, si no me das un beso y un abrazo no me voy’. Eso es algo extraordinario porque habla que aceptó su enojo y, a partir de ahí, nunca más tuvimos ningún enfrentamiento”, continuó.

Por último, Meza enalteció a su dirigido, ya que lo consideró como el mejor de la competencia: “Jugando medios tiempos, fue el mejor jugador de la Sudamericana", finalizó.

