Don Gambetero: Rafael Puente Jr. no entiende lo que es jugar un Clásico

Algunos equipos comenzaron a volver lentamente al ruedo, después de meses de inactividad por la pandemia del coronavirus. Uno de ello fue Atlas, que precisamente no tuvo su mejor actuación en el inicio de la nueva Copa por México.

Los Zorros cayeron derrotados 2-0 ante Chivas, por el Clásico Tapatío, y mostraron graves falencias, que preocuparon a más de un aficionado. Mediáticamente, el entrenador Rafael Puente muy cuestionado por el nivel de su equipo.

Macías festeja su gol ante Atlas, en la Copa por México (Tw: Chivas).

"Rafael Puente Jr. no entiende lo que es jugar un Clásico. No hay maistosos, no puedes doblar las manos, no puedes dejar que te pongan un baile. Pero bueno, si con lo que duró sin ganar confían en el qué más se puede esperar", escribió Don Gambetero, columnista el Informador, en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que el timonel de los Zorros se sumó al primer equipo en el último torneo, y la performance estuvo lejos de ser la mejor. De hecho, el club de Guadalajara logró sumar apenas nueve unidades en 10 jornadas disputadas del ahora cancelado Clausura 2020.

¿Cómo sigue la vida para los rojinegros? Atlas aguarda por Mazatlán FC, este martes, desde las 17 horas, por la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa por México. Hasta el momento, ocupa el útlimo puesto en la zona que también comparte con Chivas y Tigres.

