El Negro Santos y un hermoso crucecon Enrique Beas en Twitter

No pasa un día en el que el Negro Santos arremeta contra alguien en las redes sociales por decir algo en contra de su querido y amado América. Esta vez el brasileño tundió a Enrique Beas luego de la comlumna que hizo sobre los torneos que lograron Las Águilas. A su vez, el periodista sumo a la pelea a un ultra fanático Azulcrema.

Todo comenzó cuando Beas dijo que los campeonatos logrados por el conjunto del Nido Coapa fueron con ayuda, lo que hizo estallar al exjugador en twitter. "Ya te pareces al tarado ese que trabaja contigo, ¿cómo se llama ese güey que el otro día dijo que los títulos del América son robados? Ese pendejo", expresó el exfutbolista cuando en un programa de Universal se burlaran del América por no haber logrado títulos desde que se retiró Gilberto Alcala hasta que llegó el Piojo Herrera.

Santos tundió a Beas por la columna que hizo contra América. (Foto: Getty)

Obviamente que Beas no se quedó atras, recogió el guante y expresó que ahora entendía como una persona como Santos, que no terminó la escuela, cree que por jugar al futbol puede insultar a quien sea, por lo que el ex-América contestó que "lo pendejo no te quitas y nunca te quitarás baboso".

"Qué fina persona. Ahora entiendo por qué no te hacen caso en el club de tus amores, te pareces más al Perro Rabioso que a la leyenda que deces ser del Ame. Cuanta razón de Rodolfo Pizarro para para describirte tal cual eres. Saludos y bonito fin de semana. Cuídense en casa", respondió el reportero de Universal.

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que el ultra fanático de América no tuvo pelos en la lengua y escribió: "Vete a la Ver$% Enrique Beas. Que huevos para arrobarme. Nos topamos luego hijo de tu p$%& madre".

Ahora lo entiendo todo. Un tipo que no terminó la primaria como el @negrosantos13 y que por patear un balón cree que puede insultar a todos. Le salió lo americanista que tanto profesa y que ni lo pelan. En fin. https://t.co/jLl8hMWibP — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) May 29, 2020

