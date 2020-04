El Piojo Herrera volvió a opinar por qué se perdió contra Holanda en el Mundial 2014

Si hay un Mundial en el que México estuvo cerca de disputar los cuartos de final, ese es el de Brasil 2014, ya que dos minutos lo separó al Tri de disputar la instancia que no llega desde 1986.

Luego de haberse impuesto ante Camerún y una Croacia que cuatro años más tarde iba a disputar la final en Rusia, en el medio empató con el local Brasil, lo que desembarcó que se enfrente ante la potencia holandesa en los octavos de final.

En la previa, México era menos, pero Giovani Dos Santos le dio esperanzas a todo un país. Lamentablemente, Sneijder a los 88 minutos y un dudoso penal a Robben que terminó en gol de Huntelaar, eliminaron a la selección.

Casi seis años más tarde de aquella tarde de junio, Luis Fernando Tena, entrenador de Chivas, le preguntó al Piojo Herrera, entrenador del Tri en aquel momento, sobre qué se le pasaba por la cabeza en los minutos finales.

“La sensación de que el equipo se empezó a tirar un poco más atrás. Por el calor que hacía, hubo dos paros para tomar agua y echarse en los pies. Yo les decía que se echen agua, que les sigan metiendo porque estábamos encima de ellos y no había cómo nos hagan daño”, respondió Herrera en Fox Sports.

Luego, el Piojo contó por qué cree que fueron eliminados: “Creo que fueron distracciones, que nos han ocurrido en muchos mundiales. Distracción que sufrimos los mexicanos a dar ese paso de hacer más”.

“Más allá que podamos decir si fue o no penal, teníamos que haber hecho más para llegar a esa instancia y no darle oportunidad al árbitro de equivocarse o acertar en las áreas. Tendríamos que haber sido más exigentes en seguir apretando más a los rivales en su cancha”, concluyó el estratega del América, quien disfrutó aquella Copa del Mundo, pero no la olvidará jamás.

