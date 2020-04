El día que García Orozco perjudicó a Cruz Azul

La final del Apertura 2008 tuvo consigo una gran polémica que, incluso con el correr de los años, los fanáticos de Cruz Azul la mantienen en sus peores recuerdos.

Toluca fue un justo campeón, pero hubo una jugada puntual que manchó aquella final. José Manuel Cruzalta chocó contra César Villaluz dentro del área, pero el silbante no decidió cobrar penal, a pesar de que el jugador de La Máquina haya tenido que ser trasladado al hospital.

Once años después de aquel suceso, Roberto García Orozco reconoció en Fox Sports su error arbitral: “Me tocó vivirlo en Toluca, mi primera Final y lo puedo decir abiertamente: también reconozco que me equivoqué y haciendo un análisis también en ese momento yo no era el árbitro adecuado para esa Final”, reveló en el 2019.

“Era un árbitro que venía haciendo bien las cosas y obviamente me premian con esa Final porque los árbitros experimentados no estaban en México porque estaban en un seminario para el Mundial, en ese momento yo era el mejor calificado y se me da la Final”, se sinceró.

La vida le daría revancha a Orozco, ya que a la postre se convertiría en uno de los referentes arbitrales de la última década dirigiendo, por ejemplo, la ida de la Final del Apertura 2014 entre Tigre y América.

Lee También