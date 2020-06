El ex-Tigres que calificó de "rara" la salida de Miguel Ángel Garza

A través de un comunicado oficial, Tigres UANL informó el pasado martes que Miguel Ángel Garza dejaba la presidencia del club. Una noticia bastante sorpresiva y que dejó atónito al mundo del futbol mexicano. El encargado de tomar su lugar: Alejandro Rodríguez Miechelsen.

Héctor Mancilla, exjugador de los Felinos, dialogó en una entrevista con Mediotiempo y calificó de "raro" todo esto que está sucediendo en la interna de la institución. Cabe resaltar que el exdelantero perteneció por bastantes años a los Universitarios y conoce más que bien a ambos personajes.

El chileno señaló: "Miguel era el cerebro, el personaje clave en la institución, él conmigo se portó bien, siempre veló por el equipo, por eso sorprende de verdad bastante, habrá motivos que tal vez más adelante saldrá a la luz, ojalá le vaya bien a donde vaya, es una buena persona".

"Conozco al Inge, conozco a Miguel, la directiva del 2011 y 2016 que me llevaron a Tigres. Es una noticia sorpresa, una bomba que nos pilla de la noche a la mañana que deje la institución. Pega, porque a Miguel le tengo un gran cariño, gran respeto, conmigo se portó muy bien", admitió Mancilla.

Por último confesó: "Se me hace raro por todo lo que le ha dado a Tigres, pero vuelve una persona que también le tengo un gran cariño que no es ningún desconocido, por algo vuelve también, es conocido por la afición, por los altos mandos de Cemex. Sale uno que sí sorprende que siga, pero no podemos decir que llega alguien desconocido. Luego sabremos por qué tan abrupta la salida de Miguel".

