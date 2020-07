"El éxito de Tigres no terminará cuando se vaya André-Pierre Gignac": Jesús Dueñas

André-Pierre Gignac es el delantero ideal que cualquier equipo desea tener en su equipo. Identidad, calidad, destreza y, principalmente, goles. Todo eso y más definen al francés, quien ha hecho historia de la grande en Tigres UANL y en toda la Liga MX. Lamentablemente nada es para siempre y las carreras de los futbolistas es corta, por lo que en algún momento el 10 de los Felinos no se llamará más Gignac.

Todavía falta bastante tiempo porque da la sensación que el goleador de 34 años puede jugar hasta cuando él quiera porque su talento se lo permite. No obstante, en algún momento se retirará, aunque Jesús Dueñas advirtió que eso no significa que se terminará la época de los auriazules, quienes son los más exitosos de la última década.

“Por ahí he escuchado que cuando se vaya André se acabó Tigres y sí es importante, pero no es nada más él. Los jugadores no somos eternos. La institución ha invertido bien y el equipo seguirá peleando esté quien esté. Sabemos la calidad de André o Nahuel, lo han demostrado, pero es un equipo, no solo un jugador, cada quien hace su trabajo y es normal que se hable de jugadores importantes como ellos”, opinó Dueñas al ser consultado al respecto.

El Pollo, quien fue titular en el juego ante Necaxa y a sus 31 años sigue siendo un baluarte para el Tuca Ferretti, no se imagina fuera del equipo o en su retiro: “Lo que trato es disfrutar el momento, aprovechar la oportunidad de vestir esta camiseta, entonces no me visualizó fuera de la actividad, ni se lo he preguntado a un compañero, siempre hablamos del presente”.

“Sé que es una directiva que ha invertido, hay talento esperado oportunidad y esté o no esté uno, el equipo va a seguir invirtiendo”, finalizó Dueñas, dándole tranquilidad a los fanáticos de Tigres.

