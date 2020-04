El futuro de Hugo González puede estar lejos de Monterrey

Si hay algo que el jugador de futbol nunca tiene por seguro es el futuro profesional. Al igual que en otros deportes, el futbolista es un elemento más de una industria enorme, cuyo negocio muchas veces es lo fundamental para determinados dueños.

Hugo González dialogó con Fox Sports y, si bien reconoció que debería regresar a Monterrey para ponerse la playera de Rayados, él mismo desconoce su propio futuro debido, justamente, a las elecciones que harán los que están por encima del arquero.

“Yo tengo contrato, renové. Lo que supone que tiene que pasar es que regrese (a Monterrey). Pero en el futbol mexicano cualquier cosa puede pasar, todo el mundo lo sabe”, opinó el portero cedido a Necaxa.

"YO DIJE QUE RENOVÉ Y SE SUPONE QUE DEBERÍA REGRESAR, PERO EN EL FUTBOL MEXICANO TODO PUEDE PASAR" #FSRadioEnCasa @hugo_gonzalez1 aclaró la situación actual con Rayados



"Ya no le voy a contar nada a @ruubenrod" ��@LaReimers @RICARDOMURGUIA



➡https://t.co/VjHZctOB5G pic.twitter.com/U20uht5XRg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 7, 2020

González se encargó de aclarar su deseo: “La idea es regresar, sin embargo, hasta que no termine mi contrato y ya esté en Monterrey no podría decir que es un hecho. De la parte contractual estoy tranquilo, porque renové, pero por el otro lado no lo sé. Esto se está alargando”.

A pesar de las especulaciones, el arquero de 29 años quiere terminar de la mejor manera el campeonato para luego enfocarse que lo que vendrá: “Yo tengo que cerrar las cosas aquí y después ver qué va a pasar conmigo”, cerró.

