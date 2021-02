El futuro de Ricardo La Volpe sería en un equipo de Centroamérica

Ricardo La Volpe volvería a la actividad como entrenador de fútbol profesional. El ex-Toluca tendría todo acordado para mudarse a Costa Rica, y convertirse en nuevo Director Técnico de Herediano. El equipo se encuentra en la ciudad de Heredia y en junio cumplirá 100 años desde su creación.

Cabe destacar que, a principios del 2020, El Bigotón había anunciado su retirada como estratega profesional. Esto declaró en aquella ocasión: "Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión".

Fernando Palomenque está al mando del equipo centroamericano. En caso de que La Volpe asuma, el primer mencionado iria como auxiliar técnico del argentino.

Ricardo La Volpe dirigirá en Costa Rica. Jam Media.

"Eso no lo sabemos, un entrenador que está desempleado puede llegar a cualquier momento. Siempre la baraja de los resultados marca los entrenadores. ¿A quién no le gustaría tener a Ricardo La Volpe en un futuro en el Herediano?", señaló Jafet Soto, gerente general de la institución.

Ricardo La Volpe ���� está sonando para ser DT de un club de Costa Rica ����, la última vez que dirigio fue en 2018 al Pyramids ����. pic.twitter.com/iQjMIcNOqG — Multi Hincha Mundial ���� (@multihincha) February 1, 2021

Por otro lado, y a lo que Herediano respecta, no está atravesando un buen momento y necesita un cambio de manera urgente. Se encuentran en la anteúltima posición, con apenas cinco partidos disputados. Ricardo deberá revertir la situación si toma el timón.

Lee También