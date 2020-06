El polémico motivo que le impediría a Carlos Hermosillo ser presidente de Cruz Azul

Si hay alguien a quien le gustaría ver a la afición al mando de Cruz Azul, sin duda alguna es a una persona que realmente ame los colores del club y que haya sido parte de una de las tantas páginas gloriosas que ha tenido La Máquina en el futbol mexicano, y esos requisitos sin duda los cumple Carlos Hermosillo.

De acuerdo con información del diario Récord, el nombre del máximo goleador en la historia del conjunto cementero ha tomado gran fuerza para ocupar el lugar de Guillermo Álvarez como presidente del equipo, en caso de que los disidentes de la Cooperativa logren quitar a 'Billy' del poder.

No obstante, de acuerdo con el propio director del mismo medio, Carlos Ponce, esta situación no caería nada bien en la cúpula de los dueños de los equipos de la Liga MX debido a un episodio no muy lejano del 'Grandote de Cerro Azul' que causó polémica en el deporte mexicano: su pasado en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Hermosillo estuvo al frente de la Conade de 2006 a 2009. Foto: JamMedia

"El exgoleador cementero tiene ganas y seguramente el apoyo de la afición; sin embargo, no es bien visto entre los dueños de Liga MX, entre los que ya conocen esta posibilidad que ha barajeado la disidencia. No le perdonan su polémico pasado por Conade y la sugerencia de que no llegue a la silla azul podría pesar para la decisión final", publicó dicho diario.

Y es que hay que recordar que su gestión en el organismo deportivo se vio manchado debido a que la Auditoría Superior de la Federación detectó un sobreejercicio en “servicios personales” por más de seis millones de pesos en la Cuenta Pública de 2008, el cual se realizó sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que Hermosillo fue acusado de ineficacia, falta de transparencia en los recursos y además nula sensibilidad para dirigir el rumbo del deporte nacional.

