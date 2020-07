Enrique Bermúdez reveló que Paco de Anda le pidió que no lo llame más "Jirafa"

México es un territorio particular en torno al futbol. Las televisoras tienen mucho poder y los relatores y comentaristas son todavía más conocidos que sus colegas en sus respectivos países. Uno de los más famosos en tierras aztecas es, sin dudas, Enrique Bermúdez.

Además de su voz, sus inolvidables relatos y de haber adquirido fama mundial para los aficionados con sus relatos en habla hispana del FIFA, el actual cronista deportivo de TUDN se caracteriza por poner apodos inolvidables en la televisión.

De Anda, en su etapa como jugador (Jam Media)

Si bien la gran mayoría fueron bien recibidos, hubo un caso que no funcionó: a Francisco Gabriel de Anda no le agradó el sobrenombre "Jirafa" y le pidió a El Perro que lo deje de llamar así. La revelación la dio el propio reportero.

"Me dijo: ‘oiga, señor Bermúdez, le suplico que no me diga así, mis cuates ya me traen en friega con eso', y dejé de decírselo. Era Francisco Gabriel de Anda con la ‘Jirafa’. Nunca más le volví a decir así", comentó entre risas en un Instagram Live con Javier Alarcón.

Esa conversación se dio mientras de Anda era director deportivo de Chivas en el 2018. Entre sus pasos más reconocidos como jugador, se desempeñó en Cruz Azul entre 1998 y 2000.

