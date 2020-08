"Es un llorón": Miguel Layún recordó su último enfrentamiento contra Neymar

Con goles de Neymar y Roberto Firmino, Brasil derrotó a México en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y decretó la continuidad de la maldición histórica. Pero la herida sanó y ahora es momento de prepararse para volver más fuertes en Qatar 2022. Aunque hay una situación que Miguel Layún no supera.

En una entrevista con El Escorpión Dorado, el ahora futbolista de Monterrey recordó una situación tensa que se vivió en el encuentro ante los sudamericanos. Y es que todavía se quedó con bronca por una acción del juego en la que el atacante del Paris Saint Germain simuló una infracción sobre la línea del lateral.

"Un pinche cabezazo un día le voy a meter. Es bien pesado en la cancha. Todo el mundo me preguntó por la pinche escena con Neymar, ya les dije que en la cancha me cae gordo", confesó el volante de Rayados mientras recordaba esa situación del partido en el Samara Arena.

"Fíjate cómo es bien pinche llorón. Yo apenas lo toqué y se revolcó como.. Vean la jugada. Cuando lo levanto, vean la jugada, me tira un pisotón y ahí nadie dice nada porque no le tiré, pendejo yo que no me tiro", agregó Layún, enfurecido con el accionar del crack brasilero en el encuentro ante el Tri.

Más allá de su enojo, el experimentado futbolista bajó las revoluciones: "No me gusta la violencia, no hay que incitar. Soy broncudo, la neta sí, se me baja la persiana de repente".

