Miguel Layún volvió a levantar la mano para ayudar a un padre con la educación de su hijo

Miguel Layún es uno de los referentes de Rayados de Monterrey debido a que siempre da todo en cada encuentro de la Liga MX. Sin embargo, no solo lo es en el campo de juego, sino que también fuera del campo debido a que tiene grandes gestos con los aficionados de la Pandilla.

El lateral derecho del conjunto de Nuevo León siempre está atento a las necesidades que pueden llegar a tener los fanáticos para brindarles una pequeña ayuda en lo que pueda. Esta vez, Layún se interesó por la historia de un padre que pretendía cambiar los jerseys del conjunto regio por una computadora para su hijo.

"Cambio todas mis playeras por una laptop o escritorio para mi Mathy. Primero mi niño después las playeras, quien dijo yo. Una laptop buena, no me van a salir como la que compre en la casa de empeño y no sirvió", expresó en las redes sociales Adrián Gurrola Zavala.

Uno de los nuestros ocupa de nuestra ayuda podrías ayudarnos a compartir por favor. Por los hijos uno hace lo que sea. @Rayados @NicoGabSanchez @RompasIsBack @joelcanojr @Miguel_layun ayúdanos a que el club le regale una!���� pic.twitter.com/FBykWwrOdX — K1NG (@VV09011260) August 26, 2020

Ni bien enterado de la situación, quien levantó la mano para ayudar al pequeño Mathy fue Miguel Layún. "¿Alguien sabe dónde puedo contactarlo?", tuiteó el defensa de Rayados en su cuenta de Twitter.

Alguien sabe donde puedo contactarlo? — Miguel Layun (@Miguel_layun) August 26, 2020

Cabe recordar que el lateral derecho de Monterrey ayudó a Luis Veguilla para que pueda tener una prótesis para su pierna izquierda. Además, compró 60 alcancías a un fanático de la Pandilla para ayudarlo a atravesar la contingencia sanitaria.

