Este será el protocolo de la Liga MX para la vuelta de los fanáticos a los estadios

En las últimas horas se confirmó que los aficionados podrán regresar a los estadios para la jornada 14 del Guard1anes 2020. Debido a esto la Liga MX ya confeccionó un protocolo para los clubes y los fanáticos que asistan a los inmuebles.

El futbol es pasión y encuentro, pero en plena crisis sanitaria esto será un gran tema a resolver ya que el contacto no podrá llevarse adelante. Es por esto que el máximo ente del futbol de la primera división de México elaboró un riguroso reglamento para la vuelta del público.

En primera instancia, como se sabe, será con el 50% de la capacidad y solo se podrá acceder a la entrada mediante la compra online de la misma. Además, solo podrán ir 4 personas por grupo familiar, sin menores de 12 años, a 1.5 metros de distancia, con tapabocas y con el compromiso de no acercarse a tener charlas con nadie.

Comunicado de la LIGA MX.



Anunciamos el regreso de los aficionados a las tribunas en un proceso focalizado, gradual y ordenado a partir del 16 de octubre.@ClubNecaxa y @MazatlanFC serán los primeros dos Clubes en abrir sus puertas.



➡️https://t.co/Uum0DU4xRN pic.twitter.com/fpwG3pXSCv — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 14, 2020

Por otro lado, los estadios deberán contar con zonas médicas adicionales para hacer un control exhaustivo sobre cada persona que ingrese al inmueble. Además, se señaló que se deberá tomar la temperatura a cada persona que entre, si marca 37.7 grados se le tomará de nuevo y de obtener el mismo no podrá ingresar; por su parte, el club, deberá devolver la entrada.

Por último, los fanáticos tendrán un código de conducto el cual dice que no deberá ingresar con banderas o cualquier elemento identificatorio, no fumar dentro del inmueble, checar que él y su familia lleven tapaboca, ocupar el lugar asignado y no saludar con la mano, ni beso ni abrazo.

Lee También