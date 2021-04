Los dos ex Chivas que integran el nuevo cuerpo técnico de Xolos de Tijuana

Luego de la durísima derrota que sufrió Xolos de Tijuana ante Mazatlán, la cual invirtió los lugares de ambos conjuntos en la tabla de cocientes, el entonces entrenador Pablo Guede decidió dejar la dirección técnica del club. Y ya fue anunciado un nuevo estratega de manera interina, el cual contará con el apoyo de dos ex Chivas de Guadalajara.

Mientras comenzaron a sonar nombres como los de Miguel Herrera o Antonio Mohamed para suceder al saliente argentino en el banquillo, el club Xoloitzcuintle ha comunicado que Ildelfonso Mendoza se hará cargo del equipo de maneta temporal, y comenzará este sábado 17 de abril cuando visiten precisamente al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

Junto al estratega principal estarán como laderos los ex Chivas, Luis Ernesto Michel y Fernando Arce, así como también Diego Ramírez, ex entrenador de la Selección Mexicana Sub 20. Así lo anunció oficalmente el Club Tijuana.

Fernando Arce y Luis Michel, ex Chivas de Guadalajara. Fotos: JAM / Getty

“Club Tijuana de Xoloitzcuintles de Caliente, informa que de manera interina Ildelfonso Mendoza será el entrenador del primer equipo. Como parte de su cuerpo técnico lo acompañarán Luis Ernesto Michel, Fernando Arce y Diego Ramírez como auxiliares técnicos, así como Raziel Alba en la preparación física”, informaron.

Este nuevo cuerpo técnico estaría a cargo de intentar torcer el mal rumbo de Xolos en las últimas tres jornadas de la temporada regular del Guard1anes 2021, con el objetivo de lograr jugar el repechaje rumbo a la Liguilla y evitar caer en la zona de pago de multas dentro de la tabla de porcentajes.

Comunicado de Xolos sobre el interinato de Mendoza. Foto @Xolos

“Tanto Ildelfonso, como su cuerpo técnico, forma parte de la estructura deportiva de la institución en las categorías juveniles, área de metodología y preparación física logrando así un desempeño sobresaliente para el club”, añadieron.

