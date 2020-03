El ùltimo tiempo Tigres ha sido criticado por la longevidad de su línea de atacantes, que entre todos generan un promedio de 28.6 años, siendo el número más alto de todos los equipos de la Liga MX.

André-Pierre Gignac cumplió 34 años en diciembre, mientras que Javier Aquino, Enner Valencia y Eduardo Vargas ya tienen 30 cada uno.

De todas maneras a Ricardo Ferretti, estratega de los felinos, no le pesa el factor de la edad, e incluso se aventuró a decir que no es importante para el balompié.

"Para mí el futbol no tiene edad, punto. El trabajo no tiene edad, tiene capacidad. Puedes dar esta capacidad, si fuera así tan sencillo puede haber gente joven aprendiendo de los grandes, que tiene la capacidad de mantenerse y ser ejemplo", aseguró.

El recambio que le da una bocanada de aire a la línea de delanteros cuenta con Luis Quiñones, de 28 años, Nicolás López de 26 y Julián Quiñones con 22, pero Tuca insiste en que no le resulta imprescindible la juventud.

"A los jugadores yo no los he mantenido, ellos me han mantenido en todos los equipos, entonces ¿por qué tengo que deshacerme de la gente que es capaz, independientemente de la edad? Llegará un momento en el que nos vamos a tener que ir, pero mientras seamos capaces, adelante", finalizó el entrenador de 66 años.

