Fernando Gorriarán aseguró que la mayoría de los equipos no logró "pasar por encima" a Santos

Santos Laguna es uno de los equipos que comenzaron de manera negativa el Guard1anes 2020 de la Liga MX. El conjunto lagunero no encuentra su mejor nivel y los jugadores son conscientes que el rendimiento colectivo está lejos de ser el mejor. Así piensa, por ejemplo, Fernando Gorriarán.

Si bien el mediocampista reconoce que los Guerreros aún no han podido mostrar una gran versión, tampoco considera que el presente sea tan negativo, en relación a otros competidores del certamen.

"Estamos en un mal momento, pero no pienso que seamos los peores hoy en día, ni los mejores, cuando hicimos aquel torneo de 37 puntos (Apertura 2019). No hay equipos que nos hayan pasado por arriba, sólo el juego de América no fue un buen encuentro", analizó Fernando Gorriarán, en conferencia de prensa.

A su vez, el volante enumeró las cuasas del mal momento de su equipo: "Tenemos problemas de lesiones, de COVID y sufrimos la baja importante de Brian Lozano que lo sentimos mucho. Los responsables somos los jugadores, el profe (Guillermo Almada) está optando por otra alineación y el problema es nuestro de tratar de adaptarnos a esa idea".

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 6 13 2 TOLUCA TOLUCA 6 12 3 LEÓN LEÓN 6 11 4 AMÉRICA AMÉRICA 6 10 5 PUMAS UNAM PUMAS 6 10 6 PACHUCA PACHUCA 6 10 7 MONTERREY MONTERREY 6 9 8 TIGRES UANL TIGRES 6 9 9 NECAXA NECAXA 6 8 10 QUERÉTARO QUERÉTARO 6 7 11 PUEBLA PUEBLA 6 7 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 6 7 13 TIJUANA TIJUANA 6 7 14 JUÁREZ JUÁREZ 6 6 15 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 6 5 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 5 17 ATLAS ATLAS 6 5 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 5

Así las cosas, Santos pone la vista en su próximo objetivo: Querétaro. El conjunto lagunero recibirá a los Gallos Blancos, por la séptima jornada del Guard1anes 2020, con el objetivo de dejar atrás los últimos puestos y sumar de a tres.

