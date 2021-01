¿Roger Martínez o Andrés Ibargüen? América habría elegido al extranjero sacrificado

Con el Guard1anes 2021 de la Liga MX iniciado, América no pudo solucionar su problema de extranjeros. Roger Martínez y Andrés Ibargüen fueron registrados a pesar de no ser del gustado de la directiva azulcrema, y de esa manera quedó marginado Nicolás Castillo, quien estaría en el final de recuperación.

Sin embargo, y en contrario a todo lo que se esperaba, Santiago Baños sorprendió con sus declaraciones este miércoles por la noche. "La idea es que, a finales de enero, podamos darle salida a algún jugador de los que están registrados hoy en día para poder incorporar a Nicolás Castillo", le comentó a Marca Claro.

"Tenemos doce extranjeros con contrato y solo podemos registrar ONCE. La idea es que a finales de enero, podamos darle salida a algún jugador para poder incorporar a (Nicolás) Castillo", dijo Santiago Baños en @MarcaClaro.



¿A quién sacrificará América?

De acuerdo con la información del Francotirador de Récord, Andrés Ibargüen sería el escogido por las autoridades del conjunto de Coapa, aunque todavía no estaría definido al cien por ciento. ¿A qué se debe esta inclinación? A que el centrocampista ofensivo colombiano tendría una oferta internacional...

"Me contaron que aún no hay una decisión sobre el extranjero que no jugará con América este torneo. Peeeeero... mi oreja emplumada me dijo esta semana 'si hay que apostarle a uno, hazla por Andrés'. La MLS está ya cerca de dar lo que quieren las Águilas por el colombiano, así que le pongo la fichita a que el que se va pronto es el '11'. Veamos", argumentó el columnista del reconocido medio de comunicación.

+ Los números de Andrés Ibargüen:

Tomando las estadísticas por Liga MX desde su llegada a las Águilas en enero de 2018, el Piki registró 4357 minutos y convirtió solamente 9 goles. Por otra parte, en medio de la pandemia del coronavirus, no habría aceptado rebajarse el salario para ayudar a las necesidades de la institución azulcrema.

