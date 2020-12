Atlas podría ser una opción para Joao Maleck tras quedar libre de prisión

3 millones de pesos tuvo que desembolsar la defensa de Joao Maleck para dejarlo en libertad después de haber estado un año y medio apresado en el Penal de Puente Grande. "No volveré a tomar, salgo siendo un ejemplo para la sociedad. A cualquiera le pudo pasar, tuvo la mala suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo, me ha costado, pero he mejorado como persona", declaró el futbolista por haber protagonizado el accidente que terminó con la vida de María Fernanda Peña y Alejandro Castro.

Ahora solamente restará saber qué pasará con su carrera profesional. Aún pertenece a Santos Laguna pero el propio jugador se encargó de hablar sobre su futuro: "Hay por ahí una propuesta pero faltan muchos detalles por arreglar, tuve la oportunidad de entrenar, salgo bien físicamente. Mi contrato sigue vigente, tengo compromiso con Santos pero veremos. Desde mañana empiezo a entrenar otra vez".

Joao Maleck no descarta jugar en Atlas

"No tengo definido donde será mi futuro. De momento, no puedo hablar nada de eso, pero obviamente se van a analizar todas las opciones, no le cierro la puerta a esa opción (jugar en el Atlas) y vamos a ver qué es lo mejor", declaró el futbolista de 21 años minutos después de haber conseguido su libertad.

No podrá jugar internacionalmente

"Afectaría el salir del país, obviamente no podré, pero sin duda yo estoy a disposición de las leyes. Aquí así me lo estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar", cerró Joao Maleck, dejando en claro que la continuidad de su carrera profesional será en México.

