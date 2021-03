Directivo de Tigres UANL habló sobre el futuro de Leonardo Fernández

Además de no haber sido tenido en cuenta durante el Mundial de Clubes, Leonardo Fernández sufrió mucho para ser considerado por Ricardo Ferretti en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Para ser más precisos, solamente registró 203 minutos en cinco juegos, de los cuales dos fueron como titular.

A raíz de su poca actividad en Tigres UANL, al centrocampista uruguayo lo empezaron a vincular con equipos importantes del país como América y Toluca. De hecho, un grande de Sudamérica como Peñarol intentó sacarlo a préstamo semanas después del cierre del pasado mercado de pases de invierno.

¿Qué pasará con Leonardo Fernández? Antonio Sancho, directivo del conjunto regiomontano, platicó con Multimedios Deportes y anticipó qué sucederá con el charrúa en el próximo periodo de traspasos: "A préstamo no creo. A ver, creo que es un jugador que tiene futuro y mucha calidad. Hay que darle su tiempo, hay que verlo con una pretemporada. Ya veremos cómo se da el mercado y qué se presenta".

A pesar de negar una salida por cesión, Toño agregó: "Pues, si viene y pagan, ¿quién está cerrado? No lo sabemos, ya lo veremos. Hay una cláusula de rescisión y todo es cuestión de negociaciones. Hoy no sabemos si estamos abiertos o no. Primero hay que ver qué ofrecen. Volvemos a lo mismo".

¿Cuánto pide Tigres UANL por Leo Fernández?

De acuerdo con la información que brindó, días atrás, Jonatan Peña, las autoridades de los Felinos pedirían 14 millones de dólares por el 100% de la carta del futbolista uruguayo. Seguramente, con ese valor, muchos clubes de la Liga MX se espantarían y terminarían con sus ilusiones de contratarlo...

