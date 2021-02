¿Fue irónico? El guiño de Alan Pulido a Monterrey en las redes sociales

Alan Pulido dejó sensaciones bastante difusas en la Liga MX. Algunos comportamientos y un rendimiento irregular fueron causas de reproche. Sin embargo, también cumplió muy buenas temporadas en Tigres y Chivas.

A pesar de todos los títulos que obtuvo en ambas escuadras (una liga y una Copa MX en Los Felinos y una copa y una liga en Guadalajara), el delantero se refirió a una posible llegada a Monterrey.

"¿Pues me quedan bien esos colores, no hermano?", contestó Puligol en sus historias de Instagram. En la foto publicada se lo podía ver con la playera de su actual escuadra, Sporting Kansas City, de colores similares a los de La Pandilla.

Ese no fue el único tema que tocó el futbolista de 29 años. Sobre la consulta de por qué dejó El Rebaño, respondió: "Fueron varias circunstancias que no me parecieron y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que habían llegado hace poco al club y se respetan muchas cosas".

Distintos rumores indican que Pulido no tenía la mejor relación con Ricardo Peláez, director deportivo de la institución rojiblanca.

