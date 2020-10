Final caliente entre Miguel Herrera y César Ramos en el Estadio Victoria

Prometieron protagonizar un partidazo y lo cumplieron. León derrotó 3-2 al América en el Estadio Victoria de Aguascalientes y quedó como cómodo superlíder del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y, como si esto fuera poco, el conjunto de Coapa fue relegado al quinto lugar, es decir que tendría que ir al repechaje.

El encuentro entre Fieras y Águilas tuvo de todo. Desde golazos hasta lesiones, como la que sufrió Nicolás Benedetti en el cierre de la primera mitad, pero también hubo un final polémico y caliente: Miguel Herrera encaró a César Ramos para reclamarle una acción puntual del juego en la casa del Necaxa.

Cuando ambos planteles se estaban retirando a los vestidores, el Piojo cruzó al silbante designado por la Comisión de Árbitros de la FMF y la transmisión de Marca Claro captó el momento. Si bien no se puede escuchar a la perfección el diálogo, se puede notar a un estratega azulcrema enardecido.

"No te estaba reclamando, ¿por qué me amonestas? Pregúntale a él, si tienes los pantalones. Yo estaba pidiendo que tiraran la pelota rápida, no estaba reclamando", aseguró el entrenador del América frente al rostro del cantante, con algunos gestos que dejaron en claro su fastidio por haber visto la amarilla.

La plática, dentro de todo en buenos términos, continuó hasta que se fueron por el túnel. ¿Miguel Herrera le habrá dicho algo sobre la final del Apertura 2019? Cabe recordar que César Ramos estuvo vetado para dirigir al América desde aquel partido que ganó Monterrey en el Estadio Azteca.

