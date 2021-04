¿Regresa?: Floyd Mayweather preguntó dónde debería ser la pelea con Logan Paul

Jake Paul tuvo su estreno en el 2021 luego de vencer por la vía rápida a Ben Askren, expeleador de la UFC, en lo que fue una exitosa cartelera en Atlanta para la promotora de The Thriller. Tras el choque, quien volvió a posar sus ojos en los youtubers fue Floyd Mayweather que preguntó donde quieren que se enfrenten él y Logan Paul.

El ingreso de los influencer a un ring de boxeo hizo mucho ruido en el deporte de los puños, especialmente porque llegan a tener esta gran exposición por lo que hacen en las redes sociales y por entrenar y pelear para ganarse su lugar. El pasado 17 de abril volvieron a caer varias críticas por esta situación que vive una de las disciplinas más importante del planeta.

Sin embargo, hay muchos que consideran que la llegada de los youtubers ayuda al boxeo a no perder a no perder una dura justa con la UFC. A su vez, no solo atrae a nuevos fanáticos, sino que también mucho dinero.

(IG: floydmayweather)

Esto lo sabe Floyd Mayweather que en febrero de este año había desestimado el choque contra con Logan Paul, pero que hoy comienza a ver con buenos ojos la pelea contra el hombre que forjó su carrera en YouTube. “¿Dónde creen que debería ser la pelea?”, expresó el exboxeador en su cuenta de Instagram con cinco posibles ciudades para llevar adelante la pelea.

Cabe recordar que Mayweather a realizado varios combates de exhibición y uno de ellos fue contra Connor McGregor.

