Francisco Meza reveló cómo reaccionó al positivo en su test de Coronavirus

Hace unos días Tigres UANL le realizó las pruebas médicas a todos los elementos del club y recibió la mala noticia de tener un caso positivo de Covid-19. Francisco Meza fue el protagonista y, días después, ya puede vivir esto como una simple anécdota, ya que no está infectado.

En una entrevista con Gol Caracol, el defensor reveló: "A nosotros (su familia) se nos hizo muy extraño todo esto por el tema del cuidado que he llevado aquí en casa. El equipo me llamó a decirme que había salido positivo y pedí una segunda prueba, pero me dijeron que esperáramos y ese mismo día mi esposa se hizo la prueba y dio negativo. Eso se me hizo raro".

Francisco Meza defendiendo la playera universitaria (Getty Images)

"Entonces me hice la prueba aparte, al día siguiente, y dio también negativo. Se lo comuniqué al club y ellos en 48 horas me volvieron a hacer el test y de nuevo arrojo negativo. Fue una situación rara para todos", comentó el jugador de 28 años dando tranquilidad.

La esposa de Francisco Meza reveló que el ‘Pacho’ se sometió a una segunda prueba para detectar coronavirus, en la cual dio negativo. pic.twitter.com/4ity9FsfXu — Rafael Rivera (@RafaDato2) June 15, 2020

Más adelante detalló: "Yo lo que menos quería era hacer mucho ruido. Siempre trato de estar al margen de todo porque me enfoco únicamente en mi trabajo. Pero les dije que si querían sacarla, que lo hicieran. No tenía problema en que sacaran la noticia, solo que me avisaran para tener la posibilidad de comunicarme con mi familia y que no se preocuparan".

"Siempre estuve muy bien. Nunca tuve ningún síntoma y eso es lo importante porque me permitió hacer mi vida normal, no deje de entrenar. Fue cuestión de días para que las siguientes pruebas salieron negativo. Anhelaba mucho volver al día a día y estoy contento por eso", sentenció el futbolista Felino.

Lee También