Héctor Moreno reveló que tuvo ofertas para regresar a la Liga MX

Cada vez que comienza un mercado de pases en la Liga MX, los clubes más grandes e importantes miran hacia Europa y analizan la probabilidad de realizar una contratación bombástica. Nombres como el de Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Héctor Herrera y Jesús Corona, al momento, no están al alcance, pero otros, como el caso de Héctor Moreno, podrían ser fichados en los próximos periodos de transferencias.

De hecho, el elemento de Al-Gharafa de Qatar reveló que sí fue buscado por dos equipos reconocidos del país. "Lo he comentado alguna vez, que he hablado con gente de Chivas, cuando estaba José Luis Higuera antes, ahora con Mariano Varela. Se puede decir, no hay ningún problema. Agradezco muchísimo el interés. Con gente de Pumas he hablado pero en su momento, y no porque minimice o menosprecie ofertas".

"Si tengo la posibilidad de ir a México seguramente que lo pensaré, porque me gusta. Jugué muy poco, viví muy poco la liga mexicana, y obviamente que me gustaría volver a jugar ahí. Depende de muchos factores, al final de cuentas, a ver si el paquete completo vale la pena", agregó el defensa en plática con W Deportes.

La MLS seduce a Héctor Moreno

��EXCLUSIVA DEL @FrancoDeLFuT ��



Héctor Moreno, no descarta la posibilidad de llegar a la MLS o bien regresar a jugar la Liga MX ����#LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/8DUVfvhJZd — W Deportes (@deportesWRADIO) November 16, 2020

El zaguero de la Selección de México admitió que el torneo de Estados Unidos también le agrada: "Están a la par. En México por ser mexicano y en la MLS porque el futbolista tiene un buen mercado, entonces podría tener el interés de los equipos por ahí. Sinceramente no he tenido contacto con nadie".

