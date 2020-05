Gervonta Davis le salió a responder a los que dudan de él y lo critican

Gervonta Davis es uno de los grandes boxeadores que tiene la categoría ligero. El actual Campeón Mundial AMB bajará nuevamente a superpluma para enfrentarse a Leo Santa Cruz. Sin embargo, el estadounidense no se lo recuerda por la potencia que tiene en sus manos sino por la falta de disciplina que tiene para cada combate.

The Tank habló Gilbertico Mendoza, presidente de la AMB, y le respondió a los escépticos que critican su boxeo, por lo que hará una preparación más larga para su próxima pelea. “Hay muchas personas que me subestiman. Eso me da mucho fuego para entrenar más duro", expresó el estadounidense quien agregó que se ira tres meses de campamento.

Gervonta dijo que entrenará más para su próxima pelea. (Foto: Getty)

De todas maneras, de tras del grande boxeador, que se caracteriza por se un gran noqueador, se encuentra la figura del técnico, la de Calvin Ford, quien forma parte de la vida de él y que la relación que tiene va más allá de los profesional.

"Siento que mi entrenador es una figura paterna. Él realmente construyó lo que tengo dentro de mí. El es un gran tipo. No solo soy yo a quien ha ayudado. Probablemente tiene más de 20 luchadores con los que todavía está trabajando. El ama el deporte. Él ama a sus hijos. Le encanta ayudarlos para que puedan ayudarse a sí mismos", expresó Gervonta Davis sobre su equina.

Cabe recordar que The Tank es un boxeador invicto de 23 peleas ganadas, 22 antes del límite, y viene de vencer a Yuriorkis Gamboa en una gran pelea del cubano que peleó con un tendón roto. Por otro lado, se espera que Davis combata contra Santa Cruz en superluma.

