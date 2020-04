Gonzalo Pineda confesó por qué picó su penal ante Argentina en el 2005

México se enfrentó a Argentina en las Semifinales de la Copa Confederaciones y jugó un verdadero partidazo, pero terminó cayendo en la tanda de penales tras igualar 0-0 en los 90´y 1-1 en la prórroga.

La Selección Albiceleste se impuso por 6-5, pero el disparo más recordado de aquel encuentro fue el de Gonzalo Pineda, quien burló a Germán Lux y lo cobró al estilo ´Panenka´.

El mediocampista reveló: "Ha sido una mezcla de estudiar al portero, que creo que se había tirado en un par de ocasiones hacia el lado fuerte. Cuando la cruzaban mis compañeros se tiraba a ese lado y se adelantaba. Cuando me dijeron que me tocaba tirar, mi primer pensamiento era tirarlo cruzado, fuerte, hacia el lado izquierdo. Al ver cómo atajaba, en una de esas dije, si se adelanta hacia ese lado, me la podría atajar".

"Intenté cambiar la jugada, intenté fintar que iba a cruzar y en el último momento hacer el Panenka, es algo que yo ya tenía dominado pues es algo que tenía hecho probablemente 10 o 12 ocasiones en el torneo de penales de Segunda División y el gesto técnico lo tenía entrenado y ahora había que hacerlo en el alto nivel", confesó el ex Deportivo Guadalajara.

Por último detalló: "A final de cuentas fue un penal más, anotado como el de mis compañeros. Llamó la atención pero yo no tenía nada qué celebrar. Después vamos a la Copa Oro y en una charla previa a un partido La Volpe hace un comentario referente a la personalidad que tuve de cobrar el penal así y que siguiéramos ese ejemplo de ese descaro.

