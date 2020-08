Guillermo Almada, antes de jugar frente al América: "No me gustan los equipos que hacen poco por el espectáculo"

Por el formato del torneo que tiene México y por algunas fallas en los momentos claves, el Santos Laguna no pudo traducir en títulos el excelente juego demostrado en las últimas campañas. Su vocación ofensiva, sus asociaciones y su intensidad enamoraron al público de la Liga MX.

Este torneo no comenzó de la mejor manera para Los Guerreros, pero la calidad de su plantilla y sus antecedentes más inmediatos ilusionan a la afición para terminar lo más arriba posible y pelear el campeonato en la Liguilla.

En la previa al juego ante el América, el estratega Guillermo Almada se refirió a su estilo predilecto en conferencia de prensa: "No me gustan mucho los equipos que salen a defenderse y hacen poco por el espectáculo. De todas formas, todos tienen sus argumentos y los respeto. Me siento más identificado con los equipos que salen a proponer y a buscar el arco rival. Se hace un espectáculo mucho más beneficioso para mucha gente que está buscando un entretenimiento".

Almada es uno de los mejores entrenadores de la Liga MX (Jam Media)

Por otra parte, se refirió al próximo juego: "El partido ante el América tiene la misma importancia que cualquier otro encuentro ante otro rival, sin desconocer lo que significa el América y la exposición mediática que tiene. Nosotros lo tenemos que tomar de la misma manera".

El duelo será mañana a las 21:00 en el Estadio Olímpico Universitario. El mismo será uno de los más atractivos de esta cuarta jornada del Guard1anes 2020.

