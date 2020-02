El paso de Jérémy Ménez quedará marcado en América como un fracaso. A pesar de haber convertido algunos goles, nunca cumplió las expectativas generadas por su contratación y, además, una grave lesión lo alejó de las canchas.

Uno de los rumores que trascendió por esos diás fue que Miguel Herrera se había peleado con el francés, sin embargo, el Piojo contó todo lo que sucedió en Telemundo Deportes.

“Realmente nada, te lo juro. Con Ménez siempre tuve muy buena relación. La única vez que discutimos fue por una jugada que Guido le quitó bien la pelota. Él dijo ´foul, foul´y yo le dije ´¿quieres pitar?, aquí tienes el silbato. Si no te gusta, sales’. Entonces salió, pero al otro día el chavo llegó y me pidió perdón y le dije que no pasaba nada”, reveló el Piojo.

Además, el entrenador de las Águilas contó lo que hacía cuando se estaba recuperando de la lesión ligamentaria: “Yo veía sus videos corriendo alrededor de la cancha y le dije que, en vez de correr ahí, que se entrene al cien con el grupo. Fui muy claro con él, y al final fue declarando que yo no lo ponía”.

“No estaba al cien por cien, se entrenaba a medias o se iba del entrenamiento porque sentía una molestia y yo lo veía que se iba caminando lo más bien. Y yo le decía ‘¿a dónde vas?’ y él me respondía que le dolía, pero no habíamos hecho nada. Cuando el doctor lo mandó a hacerse estudios, él no quiso. Al otro día, él me dijo que no tenía nada y que había sido su cabeza”, admitió Herrera.

Por último, el Piojo se refirió a una incidencia dentro del equipo: “El mismo vestidor le exigía mucho más a él, porque en los trabajos de espacios reducidos nadie lo quería en su equipo porque no corría”, sentenció.

