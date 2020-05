Hugo González y una declaración que ilusiona a Monterrey

Hace algunas horas, Marcelo Barovero habló con un medio de su país y dio a entender que su futuro estará en otro equipo. Ante esta situación, y sabiendo que hay que reducir el cupo de extranjeros, Monterrey ya garantizó el regreso de Hugo González para competir con Luis Cárdenas por la portería.

Es cierto, hasta que termine el Clausura 2020 de la Liga MX tendrá que cumplir su vínculo con Necaxa, pero el arquero que surgió de las fuerzas básicas del América ya se mostró ilusionado con regresar al territorio regiomontano. De hecho, en una entrevista con ESPN, ilusionó a todos los aficionados.

"Más allá de querer cambiar la idea y la visión que tiene de mí la gente, mi mayor reto es con Antonio Mohamed. Ahí está mi sed de revancha, en poder darle al Turco un título por toda la confianza que me ha dado y estoy seguro que si me toca volver lo vamos a logar juntos porque se lo debo", aseguró.

Con respecto a la posibilidad de ser transferido a otro club, González dio a entender que eso no sucederá: "Es verdad que he tenido varias propuestas, no nada más de Chivas sino también de otros equipos, pero no se han dado. Y bueno, te digo, soy de Rayados, por algo me renovaron tanto tiempo".

Una vez que concluya la temporada actual y Monterrey retome los entrenamientos para encarar el Apertura 2020, el entrenador argentino será el que tenga la decisión final. ¿Le dará la oportunidad de demostrar a Mochis después de tanto tiempo en el banco o volverá a respaldar a Hugo como lo hizo antes?

Lee También