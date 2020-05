Anticipó su adiós: Marcelo Barovero dio a entender que se va de Monterrey

El panorama para los extranjeros en la Liga MX no es el ideal. La crisis sanitaria causó un importante golpe con respecto a la economía y la nueva normativa sobre rebajar la cantidad de foráneos complica aún más las cosas. Por eso, en Monterrey se vivirán semanas complicadas donde habrá que tomar decisiones.

Marcelo Barovero, el portero que llegó a Rayados en 2018 tras un gran paso por Necaxa, era uno de los no nacidos en México que estaba contra la pared. Pero hoy, en una entrevista con TyC Sports, empezó a decirle adiós al club en el cual cosechó el título del Apertura 2019 y la Concachampions del mismo año.

"En dos años en este club me pasaron muchas cosas juntas y rápidas, la verdad no hubiera imaginado que sucede todo de esta manera. Seguramente habrá que subirse a otro tren, así que veremos qué aparece en el horizonte", confirmó el argentino, que tiene vínculo con la institución regiomontana hasta junio.

Más allá de que Duilio Davino y compañía no piensen en su renovación, el experimentado arquero no guardó rencor alguno y dejó muestras de cariño por los directivos y los aficionados del club: "Yo estoy agradecido por la posibilidad de luchas por cosas importantes que me dieron acá".

"Estoy haciendo el curso de técnico pero hoy por hoy no sé cuál será mi destino. Tengo muchas ganas de jugar varios años más pero estoy preparándome. Seguramente no esté alejado del futbol pero lo importante es estar preparado", cerró Trapito, hablando de una etapa posterior.

