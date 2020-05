Jonathan Orozco respondió sobre una supuesta fiesta en su casa durante la pandemia

Jonathan Orozco fue el único de los futbolistas infectados con Covid-19 que habló de la situación con los medios y dio a conocer su estado de salud. Después de saberse que siete compañeros suyos también dieron positivos, surgió una versión de una supuesta fiesta en su casa que provocó los contagios. El portero de Santos salió al cruce de los rumores y dispersó dudas.

“Me molestaron los comentarios por desinformación, quizá si fuera otra persona no se hablaría de esto, pero se magnifica al ser yo figura pública. Fue irresponsable de mi parte pensar que no pasaría nada", comenzó en declaraciones a Radio Fórmula sobre las informaciones que aparecieron luego de dar la noticia de su enfermedad.

El arquero fue contundente y negó fírmemente que algún otro elemento de Los Guerreros lo haya visitado: "Nadie vino a mi casa. De hecho se lo preguntamos a los directivos si habría la posibilidad de entrenar juntos, nos dijeron que no era la mejor opción y no se hizo. No tuvo que ver una cosa con la otra. Cada quien es responsable de lo suyo".

Además, admitió que las acusaciones que recibió lo golpearon, pero que ahora está enfocado en recuparse para volver a jugar. “Han pasado muchas cosas y ha habido comentarios por varios lados que te afectan un poco, pero llevándolo de la mejor manera después de que dimos positivo”, añadió.

Por último, Orozco puntualizó acerca de las divulgaciones y volvió a negarlas: “Hubo comentarios de todo. El principal era sobre la fiesta que se hizo en mi casa, que estuvieron los compañeros del club en mi cumpleaños y que por eso hubo una infección masiva, eso jamás pasó”.

