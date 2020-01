Jordan Sierra respeta a América pero no le teme ni un poco

El jugador no se precipita ante la competencia interna.



"Va a ser difícil porque tengo 2 o 3 jugadores en mi puesto. Tengo que ganarme la confianza del técnico, lo he venido trabajando, en la cancha me siento bien, poco a poco me voy acoplando al sistema y el estilo del juego". pic.twitter.com/2U17AafuDS