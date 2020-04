“Jorge Campos es un tipo tocado por Dios; es un ángel”: Luis García

La vida ha hecho coincidir sus caminos por donde quiera que estos vayan. Primero fue en la cancha, ambos de cantera auriazul y dignos representantes del país con la Selección; y cuando parecía que cada uno había tomado rutas diferentes, la televisión los reencontró algunos años después, por lo que de manera inminente hay lazos que los unen más allá de lo laboral: Luis García confesó sentir un gran cariño y admiración por Jorge Campos.

Sin titubear, el exfutbolista siempre ha pronunciado el nombre de su excompañero cuando se le pregunta por el mejor portero que ha dado México en toda su historia, gracias a la hazaña que, revela, nadie nunca logró, ni antes, ni después del ‘Inmortal’: revolucionar la posición.

En entrevista para Bolavip México, el comentarista nos compartió su opinión acerca del mítico exguardameta, a quien vio dar sus primeros pasos como profesional en Pumas, donde se consagraron campeones en 1991, y con quien ahora comparte transmisiones de futbol en TV Azteca. Una amistad digna de dos leyendas que sobrepasa la cancha y los micrófonos.

¿Cómo es tu relación con Jorge Campos?

“Es un hombre al cual quiero muchísimo, respeto mucho, admiro, es un fantástico de cualquier grupo de trabajo, es un facilitador, siempre está de buen humor, nunca se queja de nada, siempre está dispuesto, es un hombre que no tiene enemigos, no existe una persona que diga ‘ese hombre me cae mal’, es un ángel, es un tipo tocado por Dios, de esos hombres que tienen como alas, que no se les nota, pero que tienen alas, es un ángel, esa es la realidad.

Es un hombre al cual le agradezco que se haya cruzado en mi camino infinitamente, en Pumas, en la Selección nacional y ahora que nos hemos reencontrado, desde el 2008, ya más de 10 años en la comunicación deportiva. Es un hombre al cual admiro y respeto como comunicador, como hombre como papá, como esposo, como amigo, un tipo al cual quiero mucho, admiro y respeto muchísimo".

¿Sigues creyendo que Jorge Campos es el mejor portero que ha dado México?

Totalmente, nos vamos a morir todos, y no por la pandemia, sino por cuestiones de edad, pero para mí Jorge Campos es el mejor portero de la historia de este país y estoy cierto que de que para adelante no habrá nadie que lo pueda equiparar, sin lugar a duda.

Ante el debate que se ha generado en los últimos años, ¿qué consideras que le falta a Memo Ochoa para estar al nivel de Jorge Campos?

En comparación a Jorge Campos, pongo a Guillermo Ochoa y al que tú me quieras poner. En las últimas dos Copas del Mundo el mejor futbolista de México ha sido Guillermo Ochoa, que no es un tema menor.

Jorge Campos reinventó la posición, revolucionó la posición, revolucionó la portería en México; Pablo Larios fue uno de los precursores, pero Campos era un tipo que jugaba con los pies casi igual que con las manos, que jugaba a 40 metros de su portería, que fue portero delantero, el tipo revolucionó la portería, nadie lo hizo antes que él y nadie lo va a hacer después de él.

Ahí está la gran diferencia y el punto de comparación con cualquier portero, con Guillermo Ochoa, con la ‘Tota’ Carbajal, con Oswaldo Sánchez, que todos son porteros fantásticos, exitosísimos, con el mismo Jesús Corona que fue Campeón Olímpico; Jorge Campos, a diferencia de todos los demás, revolucionó la portería y eso no lo hace nadie, pocos en el mundo revolucionan las posiciones y él lo hizo.

