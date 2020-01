Tigres es el equipo más ganador de la última década del futbol mexicano con nueve títulos oficiales. Actualmente, lo denominan de esa manera.

Sin embargo, el experimentado periodista José Ramón Fernández pareciera haberle quitado mérito al club felino tras cuestionar lo obtenido.

Todo comenzó cuando, en el programa Futbol Picante, su colega Sergio Dipp ironizó al referirze al plantel de Chivas: "Si Pachuca le compitió tan bien a las Súper Chivas tendría que ganarle a Mérida".

Inmediatamente, Joserra salió al cruce con un comentario referido al Rebaño Sagrado y al club Universitario.

"No les digas Súper Chivas porque eso es burla tuya, que no le digas así. Yo no le ando diciendo 'el equipo de la década' a los Tigres. Es un gran equipo en los últimos 10 años, pero no de la década. Todo eso fue un boom fabricado en Monterrey".

