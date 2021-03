Juan Ignacio Dinenno y Pumas se quedan con una victoria clave ante San Luis

Pumas logró una victoria clave luego de vencer a Atlético de San Luis por 1-0 en el Estadio Alfonso Lastra por la jornada 12 del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Juan Ignacio Dinenno anotó de penal para darle tres puntos clave a los de Andrés Lillini.

Al encuentro, el conjunto Universitario venía de empatar con Juárez, lo que significó la salida de Luis Fernando Tena, mientras que Atlético de San Luis había perdido contra Querétaro por 2-1. A su vez, el local volvió mostrar buenas ideas al momento de atacar, con Nicolás Ibáñez y Batallini como referentes, ante un Azul y Oro que no esta bien parado para defender y que no genera ninguna jugada peligro si no es por pelota parada.

A esto última se le suma el mal primer tiempo que tuvo Alfredo Talavera que dio un insólito rebote para que el capitán de San Luis marque un gol que fue polémica anulado por Marco Ortiz ya que consideró que hubo falta del argentino. Tras esa jugada, el dominio fue de los locales tal que volvieron a marcar, con Juan Izquierdo, pero nuevamente no lo convalidaron por supuesta mano de Ibáñez sobre el final del primer tiempo.

En la segunda parte, el partido siguió con la misma tónica con el capitán Potosino siendo el jugador más peligroso de la cancha. A su vez, los Universitarios se mostraron con falta de carácter para defender la pelota y con poca motivación para ir a buscar el balón. A pesar de esto, Juan Ignacio Dinenno apareció a los 81 minutos para anotar el 1-0 final del penal y lograr una victoria impensada.

De esta manera, Pumas es 14º con 12 puntos, mientras que Atlético de San Luis es 12º con las mismas unidades. Por otro lado, en la próxima jornada los de Lillini reciben a Pachuca y los Potosinos visitan a Rayados de Monterrey.

