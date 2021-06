Estados Unidos lo preconvocó a la Copa Oro 2021, pero confirmó llamado de México

Todo parecería indicar que Julián Araujo está cada vez más cerca de inclinarse por representar a Estados Unidos en la Selección de mayores, ya que hizo parte de la preconvocatoria de 59 jugadores para la Copa Oro 2021, pero el lateral derecho insiste en no cerrarle las puertas a México.

Araujo jugó con Estados Unidos el torneo Preolímpico en el que USMNT se quedó sin la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y frente a la ausencia de las grandes figuras de USA, Christian Pulisic y Giovanni Reyna, en la preconvocatoria a la Copa Oro 2021, el lateral de Los Angeles Galaxy con ascendencia mexicana sería uno de los fijos para la convocatoria definitiva.

En medio de este contexto, Michele Giannone de TUDN, informó que Julián Araujo no le cierre las puertas a jugar en el Tri a pesar que Estados Unidos ha sido la selección que le ha dado más posibilidades de estar en categorías menores. La decisión definitiva del lateral de 19 años estaría cada vez más cerca.

Fue el mismo compañero de Javier Chicharito Hernández quien confirmó que ha recibido llamados tanto del cuerpo técnico de la Selección USA como de Gerardo ‘Tata’ Martino, DT México, y esta situación lo tiene bajo presión. ¿Qué decidirá Julián Araujo? El tiempo estará por develarlo.

Julián Araujo confirmó que México lo llamó antes de ser convocado por USA

“Es difícil, me estreso mucho al respecto. He recibido llamadas telefónicas de ambos técnicos y cuerpos técnicos. Estoy esperando para ver quién me dará la mejor oportunidad para mi carrera. Hasta ahora, Estados Unidos me la ha dado, pero no sabemos qué pueda pasar. Me iré con quién me dé una mejor proyección para un futuro exitoso en mi carrera”, confesó en su momento Julián Araujo.

Araujo no descarta jugar para el Tri (Foto: @MicheleG3)

